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الأشعة تثبت إصابة سليمان وتريزيجيه بجزع في الركبة

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الأشعة تثبت إصابة سليمان وتريزيجيه بجزع في الركبة الأشعة تثبت إصابة سليمان وتريزيجيه بجزع في الركبة

أثبتت الأشعة التي أجريت للثنائي وليد سليمان ومحمود تريزيجيه إصابتهما بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات لإيهاب علي طبيب الفريق تؤكد نتائج الأشعة بثيوت إصابة اللاعبين بجزع في أربطة الركبة.

وأكد علي أن اللاعبان سيحصلان على راحة من تدريبات الفريق لمدة يومين قبل بدأ تدريبات طبية وبدنية.

وأبدى طبيب الأهلي تفاؤله بلحاق الثنائي بمبارة جوانزو الصيني في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

ويعاني الأهلي في إصابات بالجملة قبل انطلاق البطولة بعدما تأكد غياب سيد معوض بالإضافة إلى معاناة أبو تريكة من إصابة في الكاحل بالإضافة إلى سليمان وتريزيجيه.

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