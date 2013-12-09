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بالفيديو.. هيفاء وهبى ضيفة برنامج”THE WINNER IS”الجمعه المقبل

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بالفيديو.. هيفاء وهبى ضيفة برنامج”THE WINNER IS”الجمعه المقبل بالفيديو.. هيفاء وهبى ضيفة برنامج”THE WINNER IS”الجمعه المقبل

هيفاء وهبي

تراس الفنانه هيفاء وهبى لجنة التحكيم فى برنامج اكتشاف المواهب “THE WINNER IS “يوم الجمعه الموافق13ديسمبر  .
> ويعرض البرنامج في الثامنة والنصف مساء على قنوات (دبي) و(الحياة) و اللبنانية، وحضر عدد كبير من الفنانين في البرنامج على رأسهم محمد حماقي وشيرين وأصالة والشاب خالد وصابر الرباعي وأحلام.
> يذكر ان هيفاء اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم”حلاوة روح”.ويتم حاليا الاعداد لتقديمها اول مسلسلاتها”جريمة قتل”.

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