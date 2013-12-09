بالفيديو.. هيفاء وهبى ضيفة برنامج”THE WINNER IS”الجمعه المقبل

تراس الفنانه هيفاء وهبى لجنة التحكيم فى برنامج اكتشاف المواهب “THE WINNER IS “يوم الجمعه الموافق13ديسمبر .

> ويعرض البرنامج في الثامنة والنصف مساء على قنوات (دبي) و(الحياة) و اللبنانية، وحضر عدد كبير من الفنانين في البرنامج على رأسهم محمد حماقي وشيرين وأصالة والشاب خالد وصابر الرباعي وأحلام.

> يذكر ان هيفاء اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم”حلاوة روح”.ويتم حاليا الاعداد لتقديمها اول مسلسلاتها”جريمة قتل”.

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