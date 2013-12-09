نائب رئيس مؤسسة البرادعي: علاقته مع السيسي قوية

أكدت هالة البنا نائب رئيس مؤسسة البرادعى للتنمية الشاملة أن المؤسسة مشهرة منذ أربع شهور فقط ودكتورمحمد البرادعي مجرد رئيس شرفي موضحة في حوارها مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الإثنين من برنامج “مانشيت” أن المؤسسة تحمل إسم دكتور البرادعي رداً للجميل فأبناء المؤسسة يعتبرون البرادعي أباً روحياً لهم.

وأضافت البنا أن بلد يتمنى أن يكتب البرادعي لديها ولو كلمة وللأسف يتعرض للهجوم الدائم في بلده،كما نفت تماماً قيام البرادعي بزيارة قطر في الفترة المقبلة وأيضاً لا توجد خطة لزيارة قطر في أجندته الشخصية لمدة عام كما نفت عقد إجتماع بين البرادعي وأردوغان .

وعن تمويل مؤسسة البرادعى للتنمية أكدت أنه تمويل مصري 100% ووزارة التضامن على علم بذلك معتبرة أن تضافر جهود المؤسسات الخيرية والتنموية مع الحكومة يساعد في التخلص من الأزمات التي تمر بها البلاد بشكل سريع، مرحبة بالتعاون مع المؤسسات التنموية والخيرية الأخرى جميعها فيما يصب في صالح مصر.

ونفت دكتورة هالة البنا ما يتردد حول تعاطف البرادعي مع جماعة الإخوان حيث قالت “أن البرادعي لم يكن يوماً إخواناً ولم يتعاطف معهم ولكنه يتعاطف مع الإنسان” وأيضا أكدت أن دكتور محمد البرادعي لا يمتلك أي جنسية أخرى غير المصرية مشيرة إلى أنه دائما يتعامل بالجواز المصري في كل شئونه،وعادت لتؤكد أن مؤسسة البرادعي تمويلها ذاتي وهذا ما تم إثباته في وزارة الشئون الإجتماعية وعلى أساسه تم إشهار المؤسسة.

وأكدت على متانة العلاقة بين دكتور محمد البرادعي والفريق أول عبد الفتاح السيسي وأيضاً هو على علاقة جيدة مع جميع الوزارات وعبرت عن إستياءها من فكرة التخوين التي سادت مؤخراً بين المصريين مستدلة بذلك بما حدث مع دكتور البرادعي وأشارت إلى أن البرادعي يتمتع بحب وإحترام من الجاليات العربية الموجودة في جميع البلدان الأجنبية واختتمت حديثها بأن البرادعي متواجد حالياً في فيينا لقضاء الشتاء وسيعود قريباً إلى مصر.