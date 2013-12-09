“سانت كاترين” تتزين لإستقبال مهرجان القديسة “كاترين”

رفع بدو سانت كاترين أعلام مصرفي قمم الجبال احتفالاً بذكرى القديسة كاترين تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورجل الاعمال والدكتور عاطف عبد اللطيف بحضور الدكتور محمد إبراهيم وزير الاثارو لفيف من الفنانين والمطربين منهم الفنانة نهال عنبرومنال سلامة وألفت سكر وندا بسيوني والمطرب محمد الحلو وقد بدأت فعاليات الاحتفال بزيارة كنيسة دير سانت كاترين وتقديم التهنئة لرهبان الدير.

> وكان في استقبالهم الانبا ديميانوس رئيس دير سانت كاترين ودعا الانبا ديمانيوس كل سياح العالم لزيارة سانت كاترين باللغة الانجليزية واليونانية والعربية لما تنعم به المدينة من امن سلام. واعلن ديميانوس عن احتفال عالمي سوف ينظم العام المقبل.

> وقد اقيمت مسابقة للهجن وزعت الجوائز على الفائزين بكاس البطولة وقد تنوعت فقرات الحفل ما بين فرق الفنون الشعبية والموسيقية والعربية والأغاني الوطنية واختتم الحفل المطرب محمد الحلو بأغاني وطنية.

وقالت الفنانة منال سلامة انه نادمة لأنها لم تزور سانت كاترين من قبل مشيرا الى ان المكان يجمع فى اقل من 100 متر مجمع للأديان مسجد وكنيسة ومعبد واضاف سلامة انها لاتدعوا السياح فقط لزيارة سانت كاترين بل تدعوا كل المصريين للاستمتاع بجمال طبيعة خلابة خصنا بها الله.

> وأكدت الفنانة ندا بسيونى أن المكان يدل على أن المصريين متسامحين مع كل الأديان وأن جميع جينات المصريين تدعوا للسلام والمحبة لكل الناس.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مصر آمنه و جنوب سيناء توجه دعوة عالمية لجميع الدول أن يأتوا إلى جنوب سيناء و شرم الشيخ و سانت كاترين لآنها آمنه فلم تقع بها أي حوادث عنف أو تظاهرات أو أي شيئ يسئ إلى السياحة , و أضاف أن نسبة الإشغالات حالياً بلغت 50% تقريباً وقد ترتفع النسبة إلى 70%.

وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أنه قدم إلى سانت كاترين لأن الآثار مرتبطة بالسياحة ارتباطاً وثيقاً فإنتعاش السياحة ينعش الآثار و يوفر الأموال لترميم و حماية الآثار .

و أشار إبراهيم إلى أن تمثال توت عنخ آمون سينقل إلى شرم الشيخ قريباً لتنشيط السياحة.