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بابا الفاتيكان في قداس مشترك مع «البابا تواضروس»

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بابا الفاتيكان في قداس مشترك مع «البابا تواضروس» بابا الفاتيكان في قداس مشترك مع «البابا تواضروس»
اشترك البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الإثنين، في إحياء قداس مع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعيا مرة أخرى إلى المسيحيين في الشرق خاصة المصريين الذين يواجهون اختلال الأمن والعنف.وطالب البابا في عظته بـ«الاستئناف السريع لمحادثات السلام التي غالبا ما عطلتها المعارضات والمصالح الغامضة وبضمانات حقيقية للحرية الدينية للجميع، وفي الوقت نفسه بحق المسيحيين بالعيش بطمأنينة حيث ولدوا، في الوطن الذي يحبونه، بصفتهم مواطنين منذ ألفي عام للمساهمة كما فعلوا دائما في خير الجميع».وقد اشترك في الاحتفال بالقداس مع البطريرك إبراهيم إسحاق سدراك.وأعرب البابا فرنسيس عن أسفه لمصير أولئك «الذين يواجهون الاختلال الأمني والعنف، بسبب إيمانهم المسيحي أحيانا»، وأولئك الذين يختارون «البحث عن الكرامة والأمن بالسير على دروب العالم»، لينضموا إلى الشتات الكبير في القارات الخمس.كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غادر، الجمعة، في رحلة رعوية لكنائس أوروبا.وقال الأب بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا سافر إلى أوروبا في رحلة رعوية لسويسرا والنمسا، حيث سيلقي محاضرات هناك، وأيضا إلى ألمانيا للاحتفال بمرور 20 عامًا على تعمير دير «الأنبا أنطونيوس» بفرانكفورت.

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