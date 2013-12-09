100 شخصية عالمية تشارك فى جنازة «مانديلا».. و«نتنياهو» و«كاسترو» أبرز الغائبين

الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، يرافقه سلفه، نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وجون ميجور وتوني بلير وجوردون براون، ورئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر.

ومن المؤسسات الدولية يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، والمبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي، ووفد يمثل مجموعة الحكماء التي أسسها نلسون مانديلا في 2007

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هاكون، وأميرة السويد، فيكتوريا.

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يذكر أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وحده، الذي أعلن حتى الآن مشاركته في مراسم الجنازة التي ستجرى، في قرية كونو، التي أمضى فيها «مانديلا» طفولته

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