بالفيديو .. ماذا فعل رجال مصر في أوروبا هذا الأسبوع؟

يرصد FilGoal.com مشاركات اللاعبين المصريين في أوروبا هذا الأسبوع من الدوريات الأوروبية.

فقد شارك محمد صلاح في 90 دقيقة أخرى خلال تعادل بازل 1-1 المثير مع منافسه جراسهوبرز، حيث كاد النجم المصري أن يدرك التعادل من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء قبل خمس دقائق من النهاية ولكن كرته علت العارضة.

محمد النني بدأ المباراة أيضا، لكن تأخر بازل بهدف دفع المدرب مورات ياكين إلى إجراء تغييرات هجومية فتم استبدال لاعب الخط الوسط المصري بعد 66 دقيقة من اللقاء.

وبعد أن شاهد فوز فريقه 2-0 ضد لوزان في الكأس من على دكة البدلاء، بدأ محمود عبد المنعم ''كهربا'' مباراة لوزيرن أمام آراو في الدوري لكن تم تغييره في الدقيقة 67 قبل أن يفوز فريقه بهدف.

لعب أحمد المحمدي 90 دقيقة كاملة أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال باستاد الإمارات في المباراة التي شهدت هزيمة هال سيتي 2-0.

كما شارك محمد ناجي ''جدو'' في اللقاء حينما حل بديلا في الدقيقة 73 دون أن تشهد المباراة فرصة حقيقية لنجم المنتخب المصري في ثاني ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

عاد المدافع آدم العبد للمشاركة في صفوف برايتون في دوري القسم الثاني الإنجليزي عندما شارك لأول 18 دقيقة له هذا الموسم بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني في فوز ناديه 3-1 على ليستر سيتي.

في البرتغال، خرج أحمد حسن ''كوكا'' في الدقيقة 69 قبل أن يحرز ريو آفي هدف فوز المباراة ضد اولهانينسي في الدوري.

كان المدافع علي غزال هو المصري الذي شارك لمدة 90 دقيقة كاملة في الدوري البرتغالي لكنه حصل على إنذار خلال تعادل فريقه ناسيونال مع ماريتمو.

وفي مباراة شهدت جلوس مصريين على دكة بدلاء ليرس، كان حسام غالي هو من داخل الملعب في الهزيمة 3-1 ضد جنت في الدوري البلجيكي، حيث شاهد أحمد سمير فرج و أحمد ياسر الخسارة من خارج الخطوط.

شاهد أبرز لقطات اللقاء