رونالدو: الكرة الذهبية مجرد جائزة وليست نهاية العالم

مدريد، (إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم إن الكرة الذهبية "مجرد جائزة وليست نهاية العالم".

وأعلن اليوم عن القائمة النهائية للمرشحين للكرة الذهبية والتي ضمت، بخلاف رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وقال رونالدو في حوار مع شبكة (بي إن سبورت) الرياضية "الكرة الذهبية ليست أهم شيء في مسيرتي، إنها هنا منذ سنوات ولكنها مجرد جائزة فردية، من الأفضل تقديم مسيرة رائعة بالنسبة للأندية، إنها مجرد جائزة وليست نهاية العالم".

وعن كأس العالم 2014 بالبرازيل أضاف "كل بطولات المونديال تحمل أهمية خاصة، وكأس العالم المقبل تزداد أهميته لأن البرازيل ستستضيفه مما يزيد من خصوصية الأمر بالنسبة للبرتغال بسبب العلاقات بيننا وتحدثنا لنفس اللغة".

وبخصوص تأهل فريق بلاده للبطولة أضاف "روسيا كانت أفضل منا في المجموعات ولكننا نجحنا في التأهل بالملحق، عدم كوننا مرشحين للقب ينزع عنا الضغط، سنحاول القيام بواجبنا بأفضل ما لدينا".

وأكمل اللاعب "في الملحق (السويدي زلاتان) إبراهيموفيتش سجل هدفين، ولكن أنا زدت عليه بهدف، البرازيل وإسبانيا وألمانيا هم أقوى المرشحين، وكما قلت سابقا لا نتعرض لضغط، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا".

وبخصوص إبراهيموفيتش "إنه لاعب جيد وأظهر في السنوات الماضية معدنه، يلعب دائما بصورة جيدة، من الممتع أن يوجد بالملاعب شخص مثله".

وعن زميله الجديد في الريال، الويلزي جاريث بيل علق "إنه يقوم بالأمور بصورة رائعة، بدايته كانت معقدة بسبب عوامل من ضمنها اصابته البسيطة، والضغط القوي، إنه الآن يسير على الطريق الصحيح ونحن لا نبخل عليه بالمساعدة، الجمهور يحبه وهو لاعب رائع سيساعدنا على التتويج بالألقاب".

وأردف رونالدو "في ريال مدريد أشعر كما لو كنت في منزلي، أعشق النادي وجماهيره، لا أعرف أين سأنهي مسيرتي ولكن في الوقت الحالي أنا فخور وسعيد باللعب هنا".

وتحدث النجم البرتغالي أيضا عن المناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا مشيرا "حظيت بفرصة التعرف عليه في جنوب أفريقيا، لقد ساعد العالم ليصبح مكانا أفضل، لقد صعدت روحه إلى السماء وأنا واثق من أنه مع الملائكة الذين سيحمونه طوال الوقت".

وبخصوص مدرب الريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي قال "لقد ساهم في تغيير الكثير من الأشياء، إنه رجل عظيم وبالنسبة لي هذا هو الأهم، كان لاعبا ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين، أنا سعيد معه وأتعلم منه الكثير".