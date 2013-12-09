أنغام ضيفة "البرايم" الـ12 لـ"ستار أكاديمي"

كتب : محمد عاشور منذ 57 دقيقة

تحل النجمة المصرية أنغام وﺍﻟﻤﻄﺮﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﻮ ﺃﺷﻘﺮ ضيفين على الحلقة المقبلة من برنامج "ستارأكاديمي"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساءً؛ حيث يقدمان باقة من أجمل أغنياتهما مع طلاب الأكاديمية في أسبوعهم الثاني عشر، لتتواصل رحلة البحث عن الفائز بلقب الموسم التاسع من البرنامج.

البرنامج تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، يعد البرنامج من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم والأقوى في الوطن العربي، وكانت النجمة آمال ماهر، ضيفة الحلقة السابقة من البرنامج.