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"الوزراء": تعديل قانون الثروة المعدنية ومنح شركة شلاتين التنقيب عن الذهب

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"الوزراء": تعديل قانون الثروة المعدنية ومنح شركة شلاتين التنقيب عن الذهب "الوزراء": تعديل قانون الثروة المعدنية ومنح شركة شلاتين التنقيب عن الذهب

كتب : أحمد عبد العظيم ومصطفى فهمى الإثنين 09-12-2013 19:50

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ووزراء الزراعة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والمالية والإسكان والتموين والبترول.

وعرض وزير البترول تقريرًا حول جهود الوزارة لتطوير الثروة المعدنية، وخاصة بعد أن يتم إقرار الإطار القانوني لإدارة وتنمية ثروات المعدنية ممثلاً في مشروع قانون الثروة المعدنية والذي سيحل محل القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، كما عرض الوزير التقدم المحرز لتطوير عمل شركة شلاتين للثروة المعدنية، حيث سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل إقرار منح الشركة امتياز التنقيب عن الذهب في عدة مناطق جنوب مصر.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالأداء الاقتصادي، وجهود للسيطرة على عجز الموازنة، والإجراءات الجارية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التقدم الذي تم على صعيد تنفيذ الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، كذلك استعرض الاجتماع النتائج الإيجابية لمنتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد في القاهرة مؤخرًا، وهو المنتدى الذي عكس حجم الثقة لدى المستثمرين العرب في قدرات وإمكانات الاقتصاد المصري، وفي المناخ الاستثماري للبلاد.

وعلى الصعيد النقدي، استعرض الاجتماع الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الحيوية، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها وزارة للرقابة على الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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