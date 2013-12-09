أحزاب بالقليوبية تعلن أسماء مرشحيها للجنة المشاركة المجتمعية بالمحافظة

كتب : حسن صالح الإثنين 09-12-2013 17:01

أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية الاستقرار على أسماء ممثليها باللجنة المشاركة المجتمعية الاستشارية التي أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية تشكيلها مؤخرا.

استقر حزب المصريين الأحرار على بدر شرف الدين أمين الحزب وأحمد يوسف الخولي أمين الشباب، ورشح المصري الديمقراطى حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيري ومراد غالي أمين التنظيم، وعن الناصري أحمد حسين أمين الحزب بقليوب مع على الهادي أو شخص آخر سيرشحه الحزب في الوقت الحالي.

بينما لم تحسم أحزاب الوفد والنور والكرامة والدستور والمؤتمر والتيار الشعبي والتحالف الشعبى أمرها في اختيار من يمثلها رسميا داخل اللجنة المشكلة برئاسة المحافظ.

ومن المقرر أن يعقد عدد من الأحزاب والكيانات الرسمية لقاءً مع المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر والمهندس محمد طنطاوي السكرتير العام للحديث حول الشكل التنظيمى للجنة واللائحة الخاصة بها وطرح أليه العمل من خلالها لإبداء الرأى فى القضايا التى تهم المواطنيين على أرض المحافظة.