أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

التيار الشعبي يناقش مع محافظ الجيزة بعض المشاكل في بولاق الدكرور

Google+ Print
التيار الشعبي يناقش مع محافظ الجيزة بعض المشاكل في بولاق الدكرور التيار الشعبي يناقش مع محافظ الجيزة بعض المشاكل في بولاق الدكرور

كتب : محمد عبدالوهاب الإثنين 09-12-2013 17:19

التقى وفد من شباب التيار الشعبي المصري، ببولاق الدكرور، ظهر اليوم، مع الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة وقيادات أمنية وتنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة عدة قضايا، ومشاكل تعاني منها منطقة بولاق الدكرور، ومحافظة الجيزة، وكان أبرزها أزمه الصرف الصحي، والانفلات الأمني، وتعطل خدمات الري واستكمال تمهيد الطرق.

وضم وفد التيار الشعبي، قيادات المكتب التنفيذي ببولاق الدكرور، من بينهم سيد الفقي، ومحمد ، ومحمد سامي، حسين فرج.

وطالب الوفد، من محافظ الجيزة بضرورة العمل على استعادة الأمن من جديد، وتوفير الخدمات الصحية لأهالي بولاق الدكرور، وحدد الدكتور محمود فهمي وكيل وزارة الصحة، موعدًا لعقد لقاء موسع مع شباب التيار الشعبي الأسبوع المقبل.

وقال حسين فرج، مسؤول العمل الخدمي بالتيار الشعبي في بولاق، إن التيار لديه مشروع لإعاده تدوير القمامة، والاستفاده من المخلفات، بدلًا من إهدار قيمتها، مضيفًا أن عائد المشروع سيبلغ 6 مليون و400 ألف جنيه، وسيساعد في حل مشكلة البطالة بالمنطقة.

وقال سيد الفقي مسؤول العمل الجماهيري بالتيار الشعبي في بولاق، إن الطريق بالكامل في بولاق الدكرور يحتاج إلى رصف من جديد، والطرق المرصوفه تم رصفها بمجهود ذاتي من الأهالي.

وقال محمد السيسي، مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي، في بولاق، إن نقطة شرطة بولاق الدكرور، لا تعمل وبيع المخدرات والسلاح انتشر بكثافة، والأهالي في أمس الحاجة لإعادة تشغيل نقطة الشرطة، وطالب بتسيير دوريات شرطة لضبط الأمن والمرور بالشارع.

وخلال اللقاء قال مأمور قسم شرطة بولاق، العميد محمد كامل، إن "نقطة الشرطة تتعرض للاعتداء أسبوعيًا، ويجرى تدميرها من جانب متظاهري الإخوان ويتم إطلاق النار علي الضباط والمجندين".

وأضاف المحافظ، أن مشروع الري الذي تجريه المحافظة، وصلت كلفته إلى 320 مليون جنيه، واقترح المحافظ على الوفد بضرورة عقد اجتماع بعد أسبوعين معهم للوقوف حول ما تم انجازه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي