التيار الشعبي يناقش مع محافظ الجيزة بعض المشاكل في بولاق الدكرور

كتب : محمد عبدالوهاب الإثنين 09-12-2013 17:19

التقى وفد من شباب التيار الشعبي المصري، ببولاق الدكرور، ظهر اليوم، مع الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة وقيادات أمنية وتنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة عدة قضايا، ومشاكل تعاني منها منطقة بولاق الدكرور، ومحافظة الجيزة، وكان أبرزها أزمه الصرف الصحي، والانفلات الأمني، وتعطل خدمات الري واستكمال تمهيد الطرق.

وضم وفد التيار الشعبي، قيادات المكتب التنفيذي ببولاق الدكرور، من بينهم سيد الفقي، ومحمد السيسي، ومحمد سامي، حسين فرج.

وطالب الوفد، من محافظ الجيزة بضرورة العمل على استعادة الأمن من جديد، وتوفير الخدمات الصحية لأهالي بولاق الدكرور، وحدد الدكتور محمود فهمي وكيل وزارة الصحة، موعدًا لعقد لقاء موسع مع شباب التيار الشعبي الأسبوع المقبل.

وقال حسين فرج، مسؤول العمل الخدمي بالتيار الشعبي في بولاق، إن التيار لديه مشروع لإعاده تدوير القمامة، والاستفاده من المخلفات، بدلًا من إهدار قيمتها، مضيفًا أن عائد المشروع سيبلغ 6 مليون و400 ألف جنيه، وسيساعد في حل مشكلة البطالة بالمنطقة.

وقال سيد الفقي مسؤول العمل الجماهيري بالتيار الشعبي في بولاق، إن الطريق بالكامل في بولاق الدكرور يحتاج إلى رصف من جديد، والطرق المرصوفه تم رصفها بمجهود ذاتي من الأهالي.

وقال محمد السيسي، مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي، في بولاق، إن نقطة شرطة بولاق الدكرور، لا تعمل وبيع المخدرات والسلاح انتشر بكثافة، والأهالي في أمس الحاجة لإعادة تشغيل نقطة الشرطة، وطالب بتسيير دوريات شرطة لضبط الأمن والمرور بالشارع.

وخلال اللقاء قال مأمور قسم شرطة بولاق، العميد محمد كامل، إن "نقطة الشرطة تتعرض للاعتداء أسبوعيًا، ويجرى تدميرها من جانب متظاهري الإخوان ويتم إطلاق النار علي الضباط والمجندين".

وأضاف المحافظ، أن مشروع الري الذي تجريه المحافظة، وصلت كلفته إلى 320 مليون جنيه، واقترح المحافظ على الوفد بضرورة عقد اجتماع بعد أسبوعين معهم للوقوف حول ما تم انجازه.