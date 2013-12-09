اتفاق بين "التيار الشعبي" ببولاق الدكرور ومحافظ الجيزة على إعادة تدوير القمامة

محافظ الجيزة يرحب باقتراحات وفد "التيار الشعبي" ويعد بتخصيص أرض للمشروع

كتب : محمود عباس الإثنين 09-12-2013 17:30

التقى وفد من شباب التيار الشعبي المصري ببولاق الدكرور، اليوم، الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة وقيادات أمنية وتنفيذية بالمحافظة لمناقشة عدة قضايا ومشاكل تعانيها منطقة بولاق الدكرور ومحافظة الجيزة، وكان أبرزها أزمة الصرف الصحي والانفلات الأمني وتعطل خدمات الري واستكمال تمهيد الطرق.

وضم وفد التيار الشعبي قيادات المكتب التنفيذي ببولاق الدكرور من بينهم سيد الفقي، ومحمد السيسي، ومحمد سامي، حسين فرج.

"عبد الرحمن": أحتاج إلى مساندة الشباب الوطني في النهوض بالمحافظة

وطالب وفد التيار محافظ الجيزة بضرورة العمل على استعادة الأمن من جديد وتوفير الخدمات الصحية لأهالي بولاق الدكرور، وحدد الدكتور محمود فهمي وكيل وزارة الصحة موعدا لعقد لقاء موسع مع شباب التيار الشعبي الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته ، قال حسين فرج مسؤول العمل الخدمي بالتيار الشعبي في بولاق، إن التيار لديه مشروع لإعادة تدوير القمامة والاستفادة من المخلفات بدلا من إهدار قيمتها، وأضاف أن عائد المشروع سيبلغ 6 مليون و400 ألف جنيه وسيساعد في حل مشكلة البطالة بالمنطقة.

وقال سيد الفقي مسؤول العمل الجماهيري بالتيار الشعبي في بولاق، إن الطريق بالكامل في بولاق الدكرور يحتاج إلى رصف من جديد والطرق المرصوفة تم رصفها بمجهود ذاتي من الأهالي.

وأضاف محمد السيسي مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي في بولاق، إن نقطه شرطة بولاق الدكرور لا تعمل وبيع المخدرات والسلاح انتشر بكثافة، والأهالي في أمس الحاجة إلى إعادة تشغيل نقطة الشرطة، وطالب بتسيير دوريات شرطة لضبط الأمن والمرور بالشارع.

وخلال اللقاء، قال مأمور قسم بولاق العميد محمد كامل إن "نقطة الشرطة تتعرض للاعتداء أسبوعيا ويجرى تدميرها من جانب متظاهري الإخوان ويتم إطلاق النار على الضباط والمجندين".

وأكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن المحافظة في أمس الحاجة إلى الشباب الوطني الواعي، لمساندتها، لأن الوطن يمر بأزمة تحتاج إلى تكاتف كل فئات الشعب ومؤسساته، وقال إنه يرحب بمشروع إعاده تدوير القمامة الذي عرضه شباب التيار الشعبي، ووعد بتنفيذه، ومتابعته بنفسه، وتوفير أراضي للمشروع، أكد أن ما سيتم تحقيقه من مكاسب من وراء المشروع سيتم إدراجها فى جمعيات خيرية يديرها شباب بولاق الدكرور.

كما وعد المحافظ بأن يتجول بنفسه في بولاق ومعه شباب التيار الشعبي لإزالة الإشغالات وإعادة رصف الطريق.

وأضاف المحافظ، أن مشروع الري الذي تجريه المحافظة، وصلت كلفته إلى 320 مليون جنيه، واقترح المحافظ على الوفد بضرورة عقد اجتماع بعد أسبوعين معهم للوقوف حول ما تم إنجازه.