صناع الأثاث بدمياط يدشنون حملة "تمرد" على الغرفة التجارية لسحب الثقة منها

كتب : سهاد الخضري الإثنين 09-12-2013 17:37

دشنت لجنة الحرفيين وصناع الأثاث بالتيار الشعبي بدمياط حملة تمرد لسحب الثقة من إدارة الغرفة التجارية بدمياط ومجلس نقابة البناء والأخشاب، وبدأت في جمع توقيعات تمرد.

وكان قد شكل التيار الشعبي بدمياط حملة لخدمة الحرفيين والعمال بكافة المهن، وخاصة صناع الأثاث نظرا لطبيعة المحافظة الحرفية، احتجاجا على زيادة الأسعار واحتكار الخامات وعدم الدعم أو الرعاية للصانع، وعدم وجود عمل وقصر خدمات الغرفة لأصحاب رأس المال دون الصناع.

وقررت اللجنة في أول اجتماعاتها، جمع التوقيعات من أصحاب السجلات التجارية لعدم دعمها العامل البسيط والورش الصغيرة وعملها لفئة معينة، وهي أصحاب رأس المال.