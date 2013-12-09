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"الدستور" ينظم حملة لرصد مشاكل أهالى "السنانية" بدمياط

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"الدستور" ينظم حملة لرصد مشاكل أهالى "السنانية" بدمياط "الدستور" ينظم حملة لرصد مشاكل أهالى "السنانية" بدمياط

نظمت مبادرة "عين تراقب.. وشعب يحاسب" بحزب الدستور حملة، اليوم الاثنين، بقرية السنانية بمحافظة دمياط تستهدف التجول الحر بمنطقة السنانية لرصد وتجميع مشاكل ومعاناة المواطنين والمجتمع، وشملت الحملة رصد وتجميع المشاكل من خلال أربع مراحل.

وهى: "الرصد الميدانى ـ الرصد البحثى ـ التجول الحر (الاستقصاء) ـ ومشاركة المواطنين من خلال (صور.. وابعت)"، ودعت الحملة أبناء محافظة دمياط للمشاركة فى حملة "عين" لرصد مشاكل ومعاناة المواطنين, والمجتمع بالنزول فى أعماق الشارع المصرى مع المواطنين لرصد مشاكلهم ومطالبهم، والتعرف عن قرب على كل مشاكلهم وتصوراتهم لحلها, لإيجاد حلول حقيقية وعملية لها.

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مصر 365