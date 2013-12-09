أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رونالدو وميسي في قائمة أفضل 15 مهاجما في العالم 2013

Google+ Print
رونالدو وميسي في قائمة أفضل 15 مهاجما في العالم 2013 رونالدو وميسي في قائمة أفضل 15 مهاجما في العالم 2013

رونالدو وميسي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ (فيفا) يوم الاثنين 9 ديسمبر، عن القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل مهاجم لعام 2013. وشملت القائمة 15 مهاجماً يلعبون الآن في 11 نادياً أوربياً، منهم: أربعة لاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز وهم: (واين روني والهولندي روبن فان بيرسي من مانشستر يونايتد، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي، والأوروغوياي لويس سواريز من ليفربول).

وأربعة منهم يلعبون في الليغا الإسبانية (الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجما برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، والإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد). وثلاثة لاعبين في الدوري الفرنسي (الأوروغوياني إديسون كافاني والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجما باريس سان جيرمان، والكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو).

ولاعبان في الدوري الألماني وهما: البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بوروسيا دورتموند، والكرواتي ماريو ماندجوكيتش مهاجم بايرن ميونيخ. ولاعب واحد فقط من الدوري الايطالي وهو ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان. وآخر من الدوري التركي وهو الايفواري ديديه دروغبا مهاجم فريق غلطة سراي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا