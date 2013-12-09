رونالدو وميسي في قائمة أفضل 15 مهاجما في العالم 2013

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ (فيفا) يوم الاثنين 9 ديسمبر، عن القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل مهاجم لعام 2013. وشملت القائمة 15 مهاجماً يلعبون الآن في 11 نادياً أوربياً، منهم: أربعة لاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز وهم: (واين روني والهولندي روبن فان بيرسي من مانشستر يونايتد، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي، والأوروغوياي لويس سواريز من ليفربول).

وأربعة منهم يلعبون في الليغا الإسبانية (الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجما برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، والإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد). وثلاثة لاعبين في الدوري الفرنسي (الأوروغوياني إديسون كافاني والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجما باريس سان جيرمان، والكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو).

ولاعبان في الدوري الألماني وهما: البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بوروسيا دورتموند، والكرواتي ماريو ماندجوكيتش مهاجم بايرن ميونيخ. ولاعب واحد فقط من الدوري الايطالي وهو ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان. وآخر من الدوري التركي وهو الايفواري ديديه دروغبا مهاجم فريق غلطة سراي.