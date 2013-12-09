ميدو يشارك حازم إمام والصقر في تشكيل قانون الرياضة

يشارك أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر السابق مع زميليه أحمد حسن وحازم إمام في لجنة تشكيل قانون الرياضة الجديد.

ودعا طاهر أبو زيد وزير الرياضة ميدو الذي يعمل محللا للجزيرة الرياضية حاليا مع الصقر وإمام ورانيا علواني بطلة السباحة للحضور إلى مقر وزارة الرياضة يوم الخميس المقبل.

ويعرض القانون الذي تشكله هذه المجموعة مع غيرها على مجلس الشعب حين يتم تشكيله.

ومن المفترض أن يحضر الجلسات عددا من الشخصيات الرياضية المعروفة، منها الدهشوري حرب، وعصام عبد المنعم، وعلي أبو جريشة، وعمرو أبو المجد، وكمال درويش، وأسامة خليل، وأيمن يونس، ومصطفى عبده، وأحمد ومنى عبد الكريم، وهناء حمزة، ورحاب الغنام، وأمنية فخري، ومحمد رشوان، وغيرهم.