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سامر المصري: رجوعي إلى "باب الحارة" خدعة يروّجها صنّاع العمل كلّ عام

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سامر المصري: رجوعي إلى "باب الحارة" خدعة يروّجها صنّاع العمل كلّ عام سامر المصري: رجوعي إلى "باب الحارة" خدعة يروّجها صنّاع العمل كلّ عام

فجّر الفنّان السوري سامر المصري أو "العكيد أبو شهاب" مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن ناقض التصريحات الصّحافية لصُنّاع "باب الحارة"، والذين أعلنوا منذ أيّام أنّ المصري سيشارك في الجزء السادس من "باب الحارة".
وردّاً على سؤال أحد المعجبين، حول مشاركة المصري بـ "باب الحارة"، التي يتنظرها جمهوره بفارغ الصّبر، كتب المصري تعليقاً باللّغة العاميّة، عبر صفحته الشّخصية على "فيس بوك"، يقول فيه: "مو راجع. هي دعايات بيعملوها كل سنة عشان يخلّوكن تتابعوه".
وكان "العكيد أبو شهاب" قد رفض المشاركة في "باب الحارة"، إذ كانت آخر مشاركة له في "باب الحارة" في الجزء الثالث منه، معتبراً أن استمرار العمل في أجزاء أخرى سيكون بالتأكيد لأسباب تجارية، لينشب بعد ذلك خلاف بينه وبين مخرج العمل بسّام الملا، تلتها حرب تصريحات بين الطرفين، أطاحت بالتأكيد بمشاركة المصري في الجزء الرّابع والخامس أيضاً من العمل.

 

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