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خمسة حيل لساندي حتى تبقى في دائرة الضوء

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خمسة حيل لساندي حتى تبقى في دائرة الضوء خمسة حيل لساندي حتى تبقى في دائرة الضوء

ما بين الحين والآخر، تفاجئنا المطربة المصرية ساندي بابتكار حيلة جديدة للترويج لنفسها للبقاء في دائرة الضوء.
وكانت آخر هذه الابتكارات هو إطلاقها على نفسها لقب "محبوبة المراهقين"، وهو اللقب الذي منحه الجمهور المراهق لها، بعد أن حضر حفلتها الأخيرة بـ"نايل كنتري كلوب"؛ وذلك طبقاً لما قاله مكتبها الإعلامي. ولا نعرف كيف أطلق عليها الجمهور هذا اللقب، وهل وقف مثلاً أيّ فرد من الجمهور، قائلاً لها إنها أصبحت محبوبة المراهقين؟!
اللافت أنّ ساندي لا تتوقف بين فترة وأخرى عن ابتكار مثل هذه الدعايات، إذ نشرت قبل أيام صورة لها، وهي ترتدي الحجاب، وكتبت في أعلى الصورة باللغة الإنجليزية: "أفكر"، ما أعطى البعض انطباعاً بأنها تفكر في ارتداء الحجاب، فانهالت التعليقات والتساؤلات عليها حول حقيقة إقبالها على هذه الخطوة. لكن ساندي لم تردّ، ثمّ كان ظهورها العمليّ من خلال ظهورها في حفلة "نايل كنتري".
حيلة ثالثة ابتكرتها ساندي بنشرها صوراً لها، وهي تضع معجون الحلاقة الخاصّ بالرجال على وجهها، وتمسك بماكينة الحلاقة، وتنظر إلى نفسها في المرآة، فيما نشرت صوراً أخرى، وهي تقبّل نفسها في المرآة. وبالطبع أنّ الصور تلك عرّضتها لحملات من السخرية بسبب خروجها على قواعد أنوثتها.
الغريب في هذه الصور الأخيرة التي نشرتها ساندي أنّها أرسلت بياناً إعلامياً كي تشرح الأمر، ولتقول إنّ الأمر لا يعدو كونه دعابة، حتى يخرج الجمهور من الأجواء السخيفة التي يعيشها، فيما لم تكن تتوقع هذا الإعجاب بالصورة، إذ حققت الصورة 20 ألف إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات.
الحيلة الرابعة، التي دائماً ما تتخذها ساندي علامة مميزة لها، هي حرصها على ارتداء الهوت شورت في الكثير من المناسبات، حتى أن البعض يطلق عليها لقب "ساندي شورت".
وكانت ساندي قد لجأت في أول ظهورها الفني إلى حيلة خامسة، كانت ادعاءها أنّها على علاقة بأحد رجال الحديد في ، وهو ما أشير إلى أنّه أحمد عزّ رجل الأعمال المحبوس.

 

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