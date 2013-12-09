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راكب يتحرش بمضيفة جوية فوق السحاب

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راكب يتحرش بمضيفة جوية فوق السحاب راكب يتحرش بمضيفة جوية فوق السحاب

تحرش راكب مصري سكران بمضيفه جويه بالطائرة اثناء رحلة العودة من ابو ظبي الى القاهرة وذلك بعد خلع ملابسه السفلي كاملة بالطائرة .

فوجئت احدي المضيفات أثناء عملها على طائرة الاتحاد القادمه من ابو ظبي بالراكب ” احمد . م . ن ” مصرى بالتحرش بها اثناء قيامهما بعملها ، خلع ملابسه السفلي كاملة الا ان طاقم الطائرة مع عدد من الركاب تدخل وسيطر على الراكب وقام قائد الطائرة بطلب شرطة المطار لانتظار الطائرة و القبض على الراكب.

انتقل المقدم سامي صبرة والرائد حسن فلفل الى موقع الطائرة وبعد هبوطها تم استدعاء طبيبه الحجر الصحى الدكتورة نسمه عبد الهادي التى قامت بتوقيع الكشف الطبى على الراكب ، وتبين انه فى حالة سكر ، تم تحرير محضر بالواقعة ‏.

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