أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الشباب يمنح 3 مراكز شباب بالأقصر 150 ألف جنيه لإستكمال أعمال التطوير

Google+ Print
وزير الشباب يمنح 3 مراكز شباب بالأقصر 150 ألف جنيه لإستكمال أعمال التطوير وزير الشباب يمنح 3 مراكز شباب بالأقصر 150 ألف جنيه لإستكمال أعمال التطوير

قرر وزير الشباب خالد عبد العزيز منح مراكز شباب طيبة بمنطقة العوامية والزهراء ومنشية النوبة بالطود جنوب الأقصر 150 ألف جنيه لاستكمال أعمال التطوير .

واعترض وزير الشباب خلال زيارته لمركز شباب طيبة سوء الإضاءه مشيرا الي أنه قرر صرف 100 الف جنيه لمركز شباب طيبة و25 الف لكل من مركزي شباب الزهراء ومنشية النوبة لاستكمال أعمال الصرف.

كان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب قد افتتح 4 مراكز شباب بمحافظة الأقصر بمناسبة عيدها القومي الخامس.

رافق وزير الشباب خلال جولته اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وجمال علام رئيس اتحاد الكرة واللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا