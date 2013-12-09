وزير الشباب يمنح 3 مراكز شباب بالأقصر 150 ألف جنيه لإستكمال أعمال التطوير

قرر وزير الشباب خالد عبد العزيز منح مراكز شباب طيبة بمنطقة العوامية والزهراء ومنشية النوبة بالطود جنوب الأقصر 150 ألف جنيه لاستكمال أعمال التطوير .

واعترض وزير الشباب خلال زيارته لمركز شباب طيبة سوء الإضاءه مشيرا الي أنه قرر صرف 100 الف جنيه لمركز شباب طيبة و25 الف لكل من مركزي شباب الزهراء ومنشية النوبة لاستكمال أعمال الصرف.

كان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب قد افتتح 4 مراكز شباب بمحافظة الأقصر بمناسبة عيدها القومي الخامس.

رافق وزير الشباب خلال جولته اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وجمال علام رئيس اتحاد الكرة واللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.