صحيفة أمريكية: “نيتنياهو” لن يشارك في جنازة “مانديلا” لارتفاع تكاليف الرحلة

قالت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” الأمريكية اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو لن يشارك في جنازة زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا المقرر إجراؤها غدا، وذلك لارتفاع تكلفة الرحلة.

ونقلت الصحيفة عن وسائل الاعلام الاسرائيلية أن نيتنياهو تراجع عن التوجه إلى جنوب إفريقيا بعد اكتشاف أن الرحلة ستتكلف حوالي 2 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إنه قدر ثمن تأجير طائرة خاصة تابعة لخطوط العال الاسرائيلية بحوالى 800 ألف دولار، بالاضافة إلى أن إرسال طائرة تابعة للقوات الجوية الاسرائيلية تحمل أفراد طاقم الحراسة سيتكلف أكثر من 900 الف دولار.

مما يذكر أن نيتنياهو كان قد تعرض مؤخرا لانتقادات حادة بشان الأنباء التي ترددت عن ارتفاع تكلفة صيانة مقره الرسمي ومنزله والتي تكبدها دافعو الضرائب في إسرائيل.