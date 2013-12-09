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إسرائيل والأردن والفلسطينيون يوقعون اتفاقا لإقامة قناة بين البحر الأحمر والميت

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إسرائيل والأردن والفلسطينيون يوقعون اتفاقا لإقامة قناة بين البحر الأحمر والميت إسرائيل والأردن والفلسطينيون يوقعون اتفاقا لإقامة قناة بين البحر الأحمر والميت

كتب : أ ف ب منذ 3 دقائق

يوقع ممثلون عن إسرائيل والأردن والفلسطينيين، اليوم، اتفاقا تاريخيا لربط البحر الأحمر مع البحر الميت المتقلص، بحسب ما أعلن وزير إسرائيلي.

وقال وزير الطاقة والتطوير الإقليمي سيلفان شالوم لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بموجب الاتفاقية التي ستوقع في البنك الدولي في واشنطن فإنه سيتم سحب المياه من خليج العقبة شمال البحر الأحمر.

وسيتم تحلية بعض هذه المياه وتوزيعها على إسرائيل والأردن والفلسطينيين بينما سيتم نقل الباقي عبر أربعة أنابيب إلى البحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050.

وبحسب شالوم، فإن الإتفاق فيه جوانب اقتصادية تتمثل بتزويد الدول المجاورة بمياه محلاة رخيصة وناحية بيئية تهدف إلى “إنقاذ البحر الميت” وايضاً جانب "استراتيجي- دبلوماسي" حيث سيتم توقيعه في الوقت الذي تنهار فيه مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف "هذا إختراق بعد سنوات عديدة"، مؤكدًا "هذا لا يقل عن خطوة تأريخية".

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أن رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي بالإضافة إلى وزير المياه الأردني حازم الناصر سيقومان بتوقيع الاتفاقية مع شالوم.

ونشر البنك الدولي في عام 2012 تقرير دراسة جدوى عن الموضوع.

ولكن منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط ومنظمات بيئية أخرى حذرت بأن تدفق مياه البحر الأحمر بشكل كبير، قد يحدث تغييرا جذريا في النظام البيئي الهش للبحر الميت؛ كتشكيل بلورات من الجيس أو ادخال الطحالب الحمراء.

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