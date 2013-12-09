"أمن الأزهر": طلاب الإخوان أشعلوا النيران لتشتيت قوات الشرطة

قال اللواء مجدى عباس، مدير أمن جامعة الأزهر، إن طلاب الإخوان أحرقوا سيارة للأمن المركزى واستولوا على أسلحة الشرطة التى كانت موجودة بها، مضيفًا أن الطلاب بعد ذلك دخلوا الجامعة وأشعلوا النيران فى الأشجار وصناديق القمامة، لمنع الغاز عنهم وحجب الرؤية عن قوات الأمن وتشتيتهم.

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بث مباشر" على فضائية "سى بى سى 2"، أن الشرطة اضطرت إلى دخول الجامعة للحفاظ على المنشآت، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الإخوان الذى تم ضبطهم لا يقل عن 150 طالبًا ثبت تورطهم بأحداث الحريق والشغب والقذف بالحجارة والتعدى على أفراد الشرطة.