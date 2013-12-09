أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

أسامة الغزالي حرب: موقف "أبوالفتوح" من الدستور ربما يعيده إلى "معسكر الإخوان"

Google+ Print
أسامة الغزالي حرب: موقف "أبوالفتوح" من الدستور ربما يعيده إلى "معسكر الإخوان" أسامة الغزالي حرب: موقف "أبوالفتوح" من الدستور ربما يعيده إلى "معسكر الإخوان"

كتب : سهيلة حامد الإثنين 09-12-2013 16:42

وصف الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، موقف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب القوية، تجاه الدستور، بالموقف الغريب، مشيرًا إلى أن موقفه ربما يعيده إلى معسكر الإخوان.

وأضاف حرب، خلال مداخلة هاتفية لـ"أستوديو بث مباشر" مع الإعلامي محمد الجندي على فضائية CBC+2: "أرى أن الدستور يلبي كل الطموحات"، مشيرًا إلى أن الإرادة الشعبية وافقت على خارطة الطريق ووضع الدستور خطوة في خارطة الطريق.

واختتم رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مداخلته بأن حزب الجبهة الديمقراطي يرحب بالدستور، وأنه يسعى لدعمه في كل المحافظات ودعوة الناس للمشاركة.

يذكر أن أبوالفتوح، قال إن حزبه "مصر القوية" قرر المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ"لا"، بدعوى أنه لا يمكن الموافقة على الدستور في هذا المناخ من الاختلاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"