أسامة الغزالي حرب: موقف "أبوالفتوح" من الدستور ربما يعيده إلى "معسكر الإخوان"

كتب : سهيلة حامد الإثنين 09-12-2013 16:42

وصف الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، موقف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تجاه الدستور، بالموقف الغريب، مشيرًا إلى أن موقفه ربما يعيده إلى معسكر الإخوان.

وأضاف حرب، خلال مداخلة هاتفية لـ"أستوديو بث مباشر" مع الإعلامي محمد الجندي على فضائية CBC+2: "أرى أن الدستور يلبي كل الطموحات"، مشيرًا إلى أن الإرادة الشعبية وافقت على خارطة الطريق ووضع الدستور خطوة في خارطة الطريق.

واختتم رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مداخلته بأن حزب الجبهة الديمقراطي يرحب بالدستور، وأنه يسعى لدعمه في كل المحافظات ودعوة الناس للمشاركة.

يذكر أن أبوالفتوح، قال إن حزبه "مصر القوية" قرر المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ"لا"، بدعوى أنه لا يمكن الموافقة على الدستور في هذا المناخ من الاختلاف.