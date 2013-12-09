أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

اختيار المذيع علي الكشوطي عضو لجنة تحكيم "you can dance"

Google+ Print
اختيار المذيع علي الكشوطي عضو لجنة تحكيم "you can dance" اختيار المذيع علي الكشوطي عضو لجنة تحكيم "you can dance"

كتب : خالد جمال الإثنين 09-12-2013 17:08

اختارت إدارة مسابقة "you can dance"، والتي تقام في ساحة روابط للفنون الاستعراضية بالتاون هاوس، المذيع الشاب علي الكشوطي، كعضو لجنة تحكيم للمسابقة.

المسابقة تعتبر "كاستنج"، لبرنامج رقص كبير يقام في الوطن العربي، وتفتح الشركة المنظمة "Media 1 Agency" للمسابقة باب الاشتراك فيها، بالشكل الفردي أو الجماعي لجميع فنون الرقص، على أن تكون مدة العرض ما بين الدقيقتين و الخمس دقائق علي الأقصى.

تقدم مسابقة "you can dance"، جائزة مالية للفائزين في المسابقة إلى جانب درع خاص بالمتسابق، سواء كان متسابق فردي أو جماعي، وذلك إلى جانب اعتباره واحد من المرشحين للمشاركة في إحدى برامج الرقص، والتي تقام في الوطن العربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا