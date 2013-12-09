اختيار المذيع علي الكشوطي عضو لجنة تحكيم "you can dance"

كتب : خالد جمال الإثنين 09-12-2013 17:08

اختارت إدارة مسابقة "you can dance"، والتي تقام في ساحة روابط للفنون الاستعراضية بالتاون هاوس، المذيع الشاب علي الكشوطي، كعضو لجنة تحكيم للمسابقة.

المسابقة تعتبر "كاستنج"، لبرنامج رقص كبير يقام في الوطن العربي، وتفتح الشركة المنظمة "Media 1 Agency" للمسابقة باب الاشتراك فيها، بالشكل الفردي أو الجماعي لجميع فنون الرقص، على أن تكون مدة العرض ما بين الدقيقتين و الخمس دقائق علي الأقصى.

تقدم مسابقة "you can dance"، جائزة مالية للفائزين في المسابقة إلى جانب درع خاص بالمتسابق، سواء كان متسابق فردي أو جماعي، وذلك إلى جانب اعتباره واحد من المرشحين للمشاركة في إحدى برامج الرقص، والتي تقام في الوطن العربي.