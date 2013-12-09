المصري للحقوق الأقتصادية : عمال الحديد والصلب يبحثون التصعيد والتظاهر أمام مجلس الوزراء

أكدت داليا موسي الناشطة الحقوقية بالمركز المصري للحقوق الأقتصادية والاجتماعية,على أن هناك نية لعمال الحديد والصلب للتصعيد والتظاهر أمام مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وأضافت داليا فى تصريح لوكالة “ONA” أن هناك إصرار من العمال على التمسك بمطالبهم المتمثلة فى إقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية،وإقالة رئيس شركة الحديد والصلب,وتطوير مصنع حلوان للحديد والصلب،وصرف أرباح ال 16 شهراً التى أقرتها الجمعية العمومية للشركة.

الجدير بالذكر أن المئات من عمال الحديد والصلب نظموا مظاهرة عصر اليوم،بميدان سيمون بوليفار بوسط القاهرة أمام مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية بعدما تقدموا بإخطار لقسم شرطة قصر النيل.