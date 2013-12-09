أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الأمن الوطنى يستعين بلقطات فيديو فى تحرياته عن اشتباكات الأزهر

  • 13
Google+ Print
الأمن الوطنى يستعين بلقطات فيديو فى تحرياته عن اشتباكات الأزهر الأمن الوطنى يستعين بلقطات فيديو فى تحرياته عن اشتباكات الأزهر

علمت  وكالة أنباء ONA  من مصادر أمنية مطلعة، ان جهاز الأمن الوطنى بدأ بالفعل فى اجراء التحريات الخاصة بإشتباكات طلاب الاخوان مع قوات الشرطة منذ ظهر اليوم، وذلك بعد ان طلبت النيابة العامة ذلك.
> وأشار المصدر إلي أن عناصر من الأمن الوطنى بدأت بالفعل فى اجراء التحريات العامة، بالإستماع الى بعض من شهود العيان، كما انها تستعين بالعديد من لقطات الفيديو التى تم عرضها اليوم على شاشات التلفاز، والعديد من المواقع الاخبارية، وايضا بعض الصور التى التقطت لعناصر من طلبة الاخوان وهم يضرمون النيران فى سيارات الشرطة، والذين قاموا ايضاً بالتعدى على القوات، وقطع الطريق لمدة تزيد عن ساعتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل