الأمن الوطنى يستعين بلقطات فيديو فى تحرياته عن اشتباكات الأزهر

علمت وكالة أنباء ONA من مصادر أمنية مطلعة، ان جهاز الأمن الوطنى بدأ بالفعل فى اجراء التحريات الخاصة بإشتباكات طلاب الاخوان مع قوات الشرطة منذ ظهر اليوم، وذلك بعد ان طلبت النيابة العامة ذلك.

> وأشار المصدر إلي أن عناصر من الأمن الوطنى بدأت بالفعل فى اجراء التحريات العامة، بالإستماع الى بعض من شهود العيان، كما انها تستعين بالعديد من لقطات الفيديو التى تم عرضها اليوم على شاشات التلفاز، والعديد من المواقع الاخبارية، وايضا بعض الصور التى التقطت لعناصر من طلبة الاخوان وهم يضرمون النيران فى سيارات الشرطة، والذين قاموا ايضاً بالتعدى على القوات، وقطع الطريق لمدة تزيد عن ساعتين.