عودة شابي وإنيستا إلى تدريبات برشلونة لمواجهة سيلتيك

برشلونة، (إفي): عاد كل من لاعبي الوسط شابي هرنانديز وأندريس إنيستا والمهاجم كريستيان تيو اليوم إلى تدريبات البرسا بعد التعافي من الإصابات التي عانوا منها في الفترة الأخيرة، بينما واصل الظهير البرازيلي داني ألفيش التدرب منفردا.

وعانى شابي من بعض المشاكل العضلية في الساق اليمنى، بينما أراحه المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو عن مباراة الكأس لشعوره بآلام بعضلة الفخذ الأيسر، أما تيو فعاد من إصابة طويلة ويسعى للمشاركة أساسيا مع البرسا.

وشارك في التدريبات الجماعية كل من أداما تراوري وجين ماري دونجو لاعبي الفريق الثاني، واللذان أصبحا من الوجوه المعتادة في تدريبات الفريق الأول.

ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتك جلاسجو الاسكتلندي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.