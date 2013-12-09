«تايم» الأمريكية تتحدى نتائج التصويت وتستبعد «السيسى» من «شخصية العام»

القائمة النهائية تضم «أوباما والأسد وروحانى وسنودن ومايلى»

كتب : مروة مدحت منذ 39 دقيقة

ضربت مجلة «تايم» الأمريكية، بتصويت القراء على شخصية العام، عرض الحائط، واستبعدت الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، من القائمة النهائية للمرشحين للفوز باللقب، رغم تصدّره التصويت بفارق كبير من الأصوات عن أقرب منافسيه.

وضمت القائمة النهائية 10 مرشحين، من المقرر أن يختار محررو المجلة أحدهم كـ«شخصية العام» غداً (الأربعاء)، وهو الشخص الذى ستتصدر صورته غلاف المجلة فى عددها السنوى، وضمت القائمة كلاً من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والرئيس السورى بشار الأسد، والرئيس الإيرانى حسن روحانى، والموظف السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن الذى نشر الكثير من الوثائق التى فضحت تجسس أمريكا على الكثير من دول العالم، والمغنية مايلى سايروس، ومؤسس موقع «أمازون» وغيرهم من الشخصيات.

جدير بالذكر أن «تايم» تعلن فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر كل عام عن مسابقة شخصية العام، التى تنقسم إلى جزأين: الأول هو التصويت المخصص للقراء، وتحتوى القائمة على نحو 40 مرشحاً فى العادة، ويصوّت القراء على الشخصية التى يرونها أكثر تأثيراً لهذا العام، وقد تصدّر التصويت هذا العام وزير الدفاع المصرى الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والجزء الثانى من المسابقة هو تصويت محررى المجلة نفسها، ولا يُشترط أن تكون الشخصيات المرشّحة فى القائمة الخاصة بالمحررين هى نفسها الخاصة بالقراء، ويتم الإعلان عن شخصية العام حسب اختيار المحررين يوم 11 ديسمبر، وتتصدر صورته العدد السنوى للمجلة.