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دراسة إنشاء محلات للشباب والالتزام بأسعار الخضار والفاكهة بالسويس

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دراسة إنشاء محلات للشباب والالتزام بأسعار الخضار والفاكهة بالسويس دراسة إنشاء محلات للشباب والالتزام بأسعار الخضار والفاكهة بالسويس

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس، على مديرية وشعبة الخضار والفاكهة والغرفة التجارية وتجار الجملة بالالتزام بالأسعار الاسترشادية التى تحدد أسبوعياً والتقريب للأسعار المحددة، مشيراً إلى أنه يجب على الجميع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن المحافظ أكد على أنه سيتم عمل دراسة للمنطقة الملاصقة لسوق المثلث بجوار السكة الحديد لإعادة تخطيطها وكيفية استغلالها لصالح الشباب بعيداً عن مجال الأسماك والخضار بما يساهم فى حل مشكلة البطالة والقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين الموجودين بشوارع السويس.

وناقش المحافظ فى الاجتماع عقد بالديوان العام ظهر اليوم عدة مشاكل متعلقة بالإيجار والتمليك الخاص بالأسواق والورش وكيفية توفير منافذ بيع للخضار والفاكهة بأحياء السويس بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الأسواق ومجدى عبد العال مدير عام التموين ومديرى شرطة المرافق والشئون القانونية والصرف الصحى ومياه الشرب وحى فيصل والعقود والمشتريات بالمحافظة وجهاز النظافة والأملاك وشعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية وتجار الجملة والقطاعى بأسواق الخضار والفاكهة.
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مصر 365

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