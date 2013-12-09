إزالة 1200 متر و"8" منازل تعدوا على الضغط العالى للغاز بالقليوبية

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، قرارا بسرعة إزالة كل التعديات على المرافق العامة بالمحافظة لخطورتها، وفى إطار التصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكل حسم وجزم قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، برئاسة المحاسب السيـــد إبــراهــيم مــوســى رئيــس مركــز ومدينة قليوب، بالتنفيذ الفورى بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وقسم مركز قليوب بإزالة 1200 متر و8 منازل تم بناؤهم بقليوب المحطة خلف مساكن عرب العراقى، والمقامة على خط الضغط العالى للغاز، فتم إزالة 8 منازل بمساحة 65 مترا و175 مترا 120 مترا 400متر 130مترا.