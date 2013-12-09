أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

وزير التنمية المحلية: ارتفاع معدلات البطالة إلى 13%

Google+ Print
وزير التنمية المحلية: ارتفاع معدلات البطالة إلى 13% وزير التنمية المحلية: ارتفاع معدلات البطالة إلى 13%

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ان الدولة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بنسبة وصلت الي 13%، لافتا الي انها تعد احد المشكلات الرئيسية التي تؤرق الاقتصاد المصري، مشيرا الي ضرورة تنبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالاستعانة بالخبرات الدولية بتلك المشروعات خاصة في محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة تنمية محافظات الصعيد والذي تنظمه وزارة الاستثمار برئاسة اسامة صالح بالتعاون مع اتحاد المستثمرين، بمقر هيئة الاستثمار؛ بحضور عدد من المستثمرين والدكتور محمد جمعة وزير الاوقاف، الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار والمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان و الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط.

وطالب لبيب بتطوير محافظات الصعيد باسلوب غير تقليدي لرفع معدلات النمو، لافتا انه بحلول الفترة من 2002 حتي 2006 انخفضت معدلات البطالة بعد توجه الدولة خلال ذلك الوقت بتنمية محافظات الصعيد والتحرك في عمل مشروعات هناك.

واضاف لبيب ان هناك دورا كبيرا علي عاتق رجال الاعمال والمستثمرين لتنمية المشروعات وزيادة فرص التشغيل بتلك المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا