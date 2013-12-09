وزير التنمية المحلية: ارتفاع معدلات البطالة إلى 13%

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ان الدولة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بنسبة وصلت الي 13%، لافتا الي انها تعد احد المشكلات الرئيسية التي تؤرق الاقتصاد المصري، مشيرا الي ضرورة تنبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالاستعانة بالخبرات الدولية بتلك المشروعات خاصة في محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة تنمية محافظات الصعيد والذي تنظمه وزارة الاستثمار برئاسة اسامة صالح بالتعاون مع اتحاد المستثمرين، بمقر هيئة الاستثمار؛ بحضور عدد من المستثمرين والدكتور محمد جمعة وزير الاوقاف، الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار والمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان و الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط.

وطالب لبيب بتطوير محافظات الصعيد باسلوب غير تقليدي لرفع معدلات النمو، لافتا انه بحلول الفترة من 2002 حتي 2006 انخفضت معدلات البطالة بعد توجه الدولة خلال ذلك الوقت بتنمية محافظات الصعيد والتحرك في عمل مشروعات هناك.

واضاف لبيب ان هناك دورا كبيرا علي عاتق رجال الاعمال والمستثمرين لتنمية المشروعات وزيادة فرص التشغيل بتلك المنطقة.