اعتقال مهاجم بلاكبيرن بتهمة التلاعب في المباريات

(إفي) - ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستة أشخاص بتهمة التلاعب في نتائج المباريات بالبلاد، بينهم دودي كامبل مهاجم بلاكبيرن روفرز.

وأكد نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي اليوم الاثنين نبأ اعتقال مهاجمه، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق في هذا الصدد لأن المسألة باتت متعلقة بـ"شأن قانوني".

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن اعتقال ستة أشخاص أمس بتهمة التلاعب في نتائج المباريات، ولكنها لم تكشف عن هوية أي منهم.

وأشارت الشرطة إلى أن اعتقال الأشخاص الستة جاء بعد تصوير سام سودجي اللاعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، دون علمه على يد صحفي من صحيفة (ذا صن أون صنداي) تضمن اعترافه بأنه قام بضرب لاعب آخر في أحد المباريات لكي يتم طرده وذلك من أجل أن يتقاضى 70 ألف جنيه إسترليني (حوالي 83 ألف و300 يورو).

كما أقر سودجي، وهو لاعب سابق في صفوف بورتسموث الإنجليزي، بأنه دفع لاعبا آخر للحصول على بطاقة صفراء في إحدى المباريات من أجل الحصول على 30 ألف جنيه إسترليني (نحو 35 ألف و700 يورو).

وبعد الكشف عن هذه الاعترافات أعرب نادي بورتسموث عن أسفه وحزنه إزائها، رغم أن سودجي لم يعد يلعب في صفوف النادي الآن، مبديا استعداده للتعاون في كافة التحقيقات المتعلقة بالتلاعب بالمباريات.

وأفادت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة بأنها تلقت معلومات من صحيفة (ذا صن أون صنداي) حول ملف التلاعب بالمباريات وتجري التحقيقات بشأنها حاليا.