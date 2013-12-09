أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اعتقال مهاجم بلاكبيرن بتهمة التلاعب في المباريات

Google+ Print
اعتقال مهاجم بلاكبيرن بتهمة التلاعب في المباريات اعتقال مهاجم بلاكبيرن بتهمة التلاعب في المباريات

(إفي) - ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستة أشخاص بتهمة التلاعب في نتائج المباريات بالبلاد، بينهم دودي كامبل مهاجم بلاكبيرن روفرز.

وأكد نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي اليوم الاثنين نبأ اعتقال مهاجمه، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق في هذا الصدد لأن المسألة باتت متعلقة بـ"شأن قانوني".

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن اعتقال ستة أشخاص أمس بتهمة التلاعب في نتائج المباريات، ولكنها لم تكشف عن هوية أي منهم.

وأشارت الشرطة إلى أن اعتقال الأشخاص الستة جاء بعد تصوير سام سودجي اللاعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، دون علمه على يد صحفي من صحيفة (ذا صن أون صنداي) تضمن اعترافه بأنه قام بضرب لاعب آخر في أحد المباريات لكي يتم طرده وذلك من أجل أن يتقاضى 70 ألف جنيه إسترليني (حوالي 83 ألف و300 يورو).

كما أقر سودجي، وهو لاعب سابق في صفوف بورتسموث الإنجليزي، بأنه دفع لاعبا آخر للحصول على بطاقة صفراء في إحدى المباريات من أجل الحصول على 30 ألف جنيه إسترليني (نحو 35 ألف و700 يورو).

وبعد الكشف عن هذه الاعترافات أعرب نادي بورتسموث عن أسفه وحزنه إزائها، رغم أن سودجي لم يعد يلعب في صفوف النادي الآن، مبديا استعداده للتعاون في كافة التحقيقات المتعلقة بالتلاعب بالمباريات.

وأفادت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة بأنها تلقت معلومات من صحيفة (ذا صن أون صنداي) حول ملف التلاعب بالمباريات وتجري التحقيقات بشأنها حاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع