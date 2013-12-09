ألكانتارا: أفضل قرار اتخذته في حياتي كان الانتقال لبايرن ميونخ

(إفي) - قال لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، الإسباني تياجو ألكانتارا، إن أفضل قرار اتخذه في حياته كان الانتقال من برشلونة إلى النادي البافاري.

وصرح ألكانتارا لاعب برشلونة السابق في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مانشستر سيتي بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري الأبطال "أستمتع كثيرا بطريقتنا في اللعب، التعاقد مع بايرن كان أفضل قرار في حياتي".

وحول مشاركته أساسيا في الفوز على فيردر بريمين بسباعية نظيفة في الجولة الماضية بالبوندزليجا، أضاف "أسعى دائما لبدء كل المباريات، لا يهمني المركز، سألعب حيث يطلب مني المدرب ذلك".