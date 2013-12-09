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إسرائيل تمدد إغلاق مؤسسة "عمارة الأقصى" لمدة عام

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إسرائيل تمدد إغلاق مؤسسة "عمارة الأقصى" لمدة عام إسرائيل تمدد إغلاق مؤسسة "عمارة الأقصى" لمدة عام

غزة أ. ش.أ

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمر إغلاق مكتب مؤسسة "عمارة الأقصى والمقدسات" فى مدينة الناصرة لمدة عام بعد أن أغلقته لمدة شهر إثر مداهمته الشهر الماضى.

وقال حكمت نعامنة، مدير مؤسسة "عمارة الأقصى" إن أحد ضباط المخابرات اتصل بهم وأبلغهم أن مكتب المؤسسة جرى تمديد إغلاقه حتى نهاية السنة القادمة ويمكنهم استلام أمر التمديد من مركز شرطة المسكوبية بالقدس.

وعبر نعامنة عن استهجانه لهذه الممارسات التى وصفها بـ"الظالمة والإرهابية".. مؤكدا أن هذه الخطوة تأتى بغية الضغط على المؤسسة والتضييق الذى تمارسه كافة أذرع الاحتلال بحقها لخفض صوت المسجد الأقصى وقضيته.

ووقع أمر الإغلاق من قبل القائد العام لشرطة الاحتلال يوحانان دانينو بذريعة "منع الإرهاب" حسب نص التوقيع.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أغلقت فى السابع من نوفمبر الماضى مؤسستى "القدس للتنمية" فى بيت حنينا شمالى مدينة القدس المحتلة و"عمارة الأقصى والمقدسات" فى مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر.

وتقوم "مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات " بالعديد من الفعاليات والأنشطة نصرة للمسجد الأقصى، فى مقدمتها مشروع إحياء مصاطب العلم فى الأقصى ودروس الوعظ والفقه.

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