أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العفو الدولية تطالب السلطات الليبية بتحقيق فى وفاة جندى تحت التعذيب

Google+ Print
العفو الدولية تطالب السلطات الليبية بتحقيق فى وفاة جندى تحت التعذيب العفو الدولية تطالب السلطات الليبية بتحقيق فى وفاة جندى تحت التعذيب

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية، الاثنين، إلى التحقيق فى وفاة جندى تحت التعذيب، فى الأسبوع الماضى، وناشدتها الابتعاد عن وسائل الماضى.

وأفادت المنظمة، فى بيان، أن حسين رضوان رحيل البالغ 37 عامًا فى قوات الصاعقة، وهى وحدة للنخبة فى الجيش الليبى "عذب حتى الموت فى الأسبوع الأخير بعد استجوابه 10 ساعات بيد وحدته".

وتابعت المنظمة الحقوقية، التى تتخذ مقرًا فى لندن نقلا عن أفراد من عائلة الجندى وتقرير طبى شرعى وصور لجثته، أن الجندى "تلقى ضربًا مبرحًا وشحنات كهربائية".

كما أضافت "ينبغى إجراء تحقيق مستقل وغير منحاز يقوم به مدنيون ونشر نتائجه علنا"، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن وفاة الجندى، حيث أعربت المنظمة عن خشيتها من "ألا يتحلى تحقيق عسكرى بالشفافية والاستقلالية".

كما دعت "السلطات الليبية إلى إثبات ابتعاد البلاد عن الماضى وتوجيه رسالة قوية، مفادها أن انتهاك عناصر فى الدولة لحقوق الإنسان لن يفلت من العقاب بعد الآن".

وصرحت مساعدة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج صحراوى، أنه منذ ثورة 2011 أقدمت السلطات الليبية "على غض الطرف عن أعمال الانتقام التى نفذتها الميليشيات ما رسخ ثقافة الإفلات من العقاب" محذرة من "مأسسة التعذيب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365