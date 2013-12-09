مقتل ثلاثة مصريين في إنهيار طابق عمارة سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس

لقى ثلاثة مصريين اليوم الأثنين، مصرعهم في إنهيار سقف شقة بالدور الأرضي بإحدى العمارات الآلية للسقوط بشارع شوقي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال محمود الزنتاني عضو المجلس المحلي بمدينة طرابلس في تصريح له علي الصفحة الرسمية للمجلس ،بأنه حدث أنهيار لسقف الدور الأرضي بعمارة بشارع شوقي بطرابلس مما أدى لمقتل ثلاثة مصريين هم محمود فتوح عبدالحفيظ وعمر محمود حسن ومحمد أحمد حسن الحامدي .

وأضاف الزنتاني أن العمارة صدر لها قرار إخلاء منذ فترة ولايوجد بها سكان عدا الدور الأرضي الذي قام شخص ليبي يدعى وسيم على أحمد الدهماني بالأستيلاء عليه وتأجيره للمتوفين بطريقة غير شرعية .

وأوضح أنه تم فتح محضر بالواقعة بمركز شرطة مدينة طرابلس.

أ ش أ