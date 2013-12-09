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مصرع شاب بالرصاص أخذاً بالثأر في أسوان

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مصرع شاب بالرصاص أخذاً بالثأر في أسوان مصرع شاب بالرصاص أخذاً بالثأر في أسوان

أرشيفية

لقى شاب مصرعه بالرصاص أخذاً بالثأر بأسوان وكان اللواء حسن السوهاجى  مدير أمن أسوان تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول أسوان بوصول المدعو كمال سعد على وشهرته “كمال أبو لواح” إلى مشرحة أسوان جثة هامده وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار من مجهولين وبسؤال أهل المتوفى قرروا أن شخصين مجهولين الهوية قامو بإطلاق أعيرة نارية عليه أخذاً بالثأر .

وكانت مشاجرة وقعت الشهر الماضى بين قبيلتى المناعية والهلاليل وأسفرت عن مصرع محمود عبدالحميد من قبيلة المناعية وتم اتهام المجنى عليه وآخرين بقتله مما يرجح قيام قبيلة المناعية بقتله أخذاً بالثار و تحرر عن ذلك المحضر رقم (5463) إدارى قسم أول أسوان لسنة 2013 م وجارى تكثيف جهود إدارة البحث للقبض على المتهمين الهاربين.

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