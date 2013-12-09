نائب رئيس “مصر القوية”: نطالب بـ9 ضمانات لضمان عدم تزوير الإستفتاء

قال الدكتور ماجد الجندي نائب رئيس حزب مصر القوية،أن هناك العديد من التخوفات المشروعة لدي القوي السياسية من سلامة إجراءات عملية الأستفتاء على الدستور والعمليات الأنتخابية التي ستلي الأستفتاء علي الدستور.

وأعلن الجندي خلال المؤتمر الصحفي لحزب مصر القوية عن تسعة ضمانات وضعها الحزب لضمان عدم تزوير الأستفتاء علي الدستور “السماح للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتوكيل مناديب ومراقبين عنها داخل اللجان الفرعية ومراقبة عملية التصويت على أن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة قبل إجراء الأستفتاء ب 48 ساعة ، والسماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة لمراقبة الأستفتاء والحزب قد أعد قائمة بهم ، وألا يسمح لأى ناخب التصويت فى غير مقره الأنتخابي ، بالإضافة إلى أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني علي أن يحصل كل مندوب علي محضر رسمي موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية ، وإجراء الأستفتاء فى يوم واحد ودون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأى سبب من الأسباب وإلا يزيد عدد الناخبين فى اللجنة الفرعية عن 1500 ناخب وإلا يزيد عدد الصناديق التي يشرف عليها القاضي عن 4 صناديق ، وتحدد اللجنة العليا قواعد إختيار القضاة المشرفين علي الأنتخابات وإلا تتدخل وزارة العدل فى إختيارهم سلباً أو إيجاباًوأن تكون تولي رئاسة اللجان العامة وفقاً للأقدمية المطلقة وأن تنحصر رئاسة هذة اللجان فى القضاء العادي ومجلس الدولة فقط دون سواهم ، وإعلان اللجنة لقواعد شفافة فى إختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الأدارى للدولة عن طريق القرعة العلنية وإلا يعملوا داخل محافظاتهم على أن تعلن اللجنة أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الأستفتاء بخمسة أيام علي الأقل ، وأن تكون كل إجراءات اللجنة وفق شفافية مطلقة علي أن تسجل اللجنة كافة إجراءاتها علي موقعها الرسمي”.

“المراسل : بكر الشرقاوي”