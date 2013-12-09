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ضباط شرطة يحشدون لمظاهرات أمام الاتحادية ووزارة الدفاع 22 ديسمبر الجاري

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ضباط شرطة يحشدون لمظاهرات أمام الاتحادية ووزارة الدفاع 22 ديسمبر الجاري ضباط شرطة يحشدون لمظاهرات أمام الاتحادية ووزارة الدفاع 22 ديسمبر الجاري

دعا عدد من ضباط الشرطة الأكاديمين، لعدد من التظاهرات في 22 ديسمبر المُقبل، أمام وزارة الدفاع وقصر الإتحادية، بسبب عدم استجابة المسئولين إلى المطالب التي وصفوها بالمشروعة، والخاصة بمشروع الأقدمية.

وأكد الضباط أنهم لن يتنازلوا عن تحقيق مطالبهم، معلنين عن رفع سقف المطالب خلال الفترة المقبلة ما لم تتم الاستجابة لهم.

وكان عدد من ضباط وافراد الشرطة الاكاديمين، حصلوا على موافقهم من الامن بتنظيم مظاهرة، امام وزارة الداخلية، امس، ونظموا مظاهرة محدودة العدد، الا انهم اكدوا ان المظاهرة المقبلة ستشهد حشد اكبر.

 

 

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