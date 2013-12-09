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نشرة أخبار "الوطن" للساعة السادسة

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نشرة أخبار "الوطن" للساعة السادسة نشرة أخبار "الوطن" للساعة السادسة

كتب : الوطن منذ 24 دقيقة

الوطن

أفراد أمن "بنات الأزهر" يدخلون إضرابا مفتوحا بعد تعدي طالبات الإخوان عليهم بالضرب

دخل عدد من أفراد الأمن بجامعة الأزهر "فرع البنات"، في إضراب مفتوح عن العمل؛ بسبب اعتداء بعض طالبات الإخوان عليهم بالضرب أمس، مشيرين إلى أنهم "سينهون علاقتهم بالجامعة"، وأنهم أبلغوا شركة الخدمات الأمنية التابعين لها بذلك.

"جنايات القاهرة" تقضي ببراءة "قذاف الدم" من التهم المنسوبة إليه

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية- الليبية السابق، من تهمتي الشروع في قتل ضابطي عمليات خاصة وحيازة سلاح.

"كبار العلماء" تقبل استقالة "القرضاوي" من الهيئة

وافقت هيئة كبار العلماء على استقالة الدكتور يوسف القرضاوي، من الهيئة، والتي كان قد تقدم بها منذ أيام.

"الحرية والعدالة" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف اشتباكات جامعة الأزهر

طالب حزب الحرية والعدالة، بتدخل المجتمع الدولي لوقف الاشتباكات التي تحدث في الجامعات المصرية، والتي كان آخرها في جامعة الأزهر.

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