أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وزير النقل: 26 قطارا إضافيا على خطوط الوجهين القبلي والبحري السبت المقبل

Google+ Print
وزير النقل: 26 قطارا إضافيا على خطوط الوجهين القبلي والبحري السبت المقبل وزير النقل: 26 قطارا إضافيا على خطوط الوجهين القبلي والبحري السبت المقبل
رئيس جهاز تشغيل المترو: في انتظار قرار الأمن بإعادة فتح محطتي السادات والجيزة

كتب : سلامة عامر منذ 10 دقائق

صرح الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل، اليوم، بأنه تقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2013 زيادة عدد القطارات العاملة بالوجهين القبلي والبحري بمقدار 26 قطارا إضافيا، منها 4 قطارات نوم ليصبح إجمالي عدد القطارات التي تعمل على الخطوط الرئيسية 72 قطارا بخلاف قطارات الضواحي والفروع التي تعمل بكامل طاقتها، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تشغيل خطوط السكك الحديدة بكامل طاقتها في القريب العاجل.

من جهته، أكد المهندس عبدالله فوزي رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق، أنه في انتظار صدور قرار من الجهات الأمنية لعودة فتح محطتي السادات والجيزة لمواجهة حالات التكدس وزحام الركاب بكافة محطات المترو في خطوطه الثلاث بشكل يومي.

وطالب فوزي، جميع المواطنين إبعاد المترو عن العملية السياسية لأنه يخدم الجميع وينقل 3 ملايين راكب يوميا حتى يستطيع العاملون به تقديم الخدمة للراكب بشكل أفضل خاصة بعد تصاعد أحداث المظاهرات مؤخرا نتج عنها وقوع تلفيات بمحطات حدائق القبة وحلمية الزيتون بسبب قيام المتظاهرين بأعمال تخريبية، إضافة إلى قطع القضبان، ما أدى إلى عدم توقف القطارات ببعض المحطات حفاظا على حياة الركاب والعاملين بالمترو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم