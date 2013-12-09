وزير النقل: 26 قطارا إضافيا على خطوط الوجهين القبلي والبحري السبت المقبل

رئيس جهاز تشغيل المترو: في انتظار قرار الأمن بإعادة فتح محطتي السادات والجيزة

كتب : سلامة عامر منذ 10 دقائق

صرح الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل، اليوم، بأنه تقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2013 زيادة عدد القطارات العاملة بالوجهين القبلي والبحري بمقدار 26 قطارا إضافيا، منها 4 قطارات نوم ليصبح إجمالي عدد القطارات التي تعمل على الخطوط الرئيسية 72 قطارا بخلاف قطارات الضواحي والفروع التي تعمل بكامل طاقتها، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تشغيل خطوط السكك الحديدة بكامل طاقتها في القريب العاجل.

من جهته، أكد المهندس عبدالله فوزي رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق، أنه في انتظار صدور قرار من الجهات الأمنية لعودة فتح محطتي السادات والجيزة لمواجهة حالات التكدس وزحام الركاب بكافة محطات المترو في خطوطه الثلاث بشكل يومي.

وطالب فوزي، جميع المواطنين إبعاد المترو عن العملية السياسية لأنه يخدم الجميع وينقل 3 ملايين راكب يوميا حتى يستطيع العاملون به تقديم الخدمة للراكب بشكل أفضل خاصة بعد تصاعد أحداث المظاهرات مؤخرا نتج عنها وقوع تلفيات بمحطات حدائق القبة وحلمية الزيتون بسبب قيام المتظاهرين بأعمال تخريبية، إضافة إلى قطع القضبان، ما أدى إلى عدم توقف القطارات ببعض المحطات حفاظا على حياة الركاب والعاملين بالمترو.