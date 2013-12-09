أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

شركة أدوية مصرية تعلن تصنيع أحدث علاج لفيروس "c" محليا

Google+ Print
شركة أدوية مصرية تعلن تصنيع أحدث علاج لفيروس "c" محليا شركة أدوية مصرية تعلن تصنيع أحدث علاج لفيروس "c" محليا

صرحت الدكتورة هالة عدلى حسين، مدير بإحدى شركات الأدوية التابعة للقطاع الخاص بأن الشركة سوف تقوم بتصنيع عقار sofos- buvir. وهو أحدث علاج لفيروس سى محليا، بحيث يصبح الدواء بسعر فى متناول المريض المصرى.

وأكدت الدكتورة هالة، أن تكلفة الدواء المستورد باهظة الثمن، فغالبا ما يحتاج المريض للعلاج لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أى أن تكلفة الفرد الواحد من الدواء المستورد قد تصل إلى ٨٠ ألف دولار.

لذلك قررت الشركة استيراد المادة الخام وتصنيع الدواء محليا.

وأكدت دكتورة هالة، أنه لابد من تدخل الدولة لحماية الشركات التى تقوم باستيراد المادة الفعالة والتصنيع المحلى باستخدام صلاحية الترخيص الإجبارى الممنوحة للدولة من اتفاقية التيربس، أو التى ينص عليها القانون المصرى، لأن تصنيع الدواء يعتبر من المشاريع القومية وتدهورها يؤثر على الأمن القومى، وعلى الدولة أيضا تحمل تكلفة علاج المواطنين غير القادرين على العلاج، حيث إن الدولة لا تقوم بدعم الدواء فى الأساس بل إن الدواء يدعم فى الأصل من الشركات المنتجة.

وأوصت هالة أيضا بإعادة تطوير شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، والتى يمكن من خلالها تصنيع العقار وتوفيره لغير القادرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365