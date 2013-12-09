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التخلص من "الدمامل" لدى الطبيب أفضل الطرق لعلاجها

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التخلص من "الدمامل" لدى الطبيب أفضل الطرق لعلاجها التخلص من "الدمامل" لدى الطبيب أفضل الطرق لعلاجها

"الدمامل" من الإصابات التى تصيب الشخص بالقلق والخوف، أرسلت قارئة تقول "إنها تعانى من ظهور "دمامل كبيرة الحجم، وإنها مؤلمة بشدة، وتريد حلا سريعا لعلاج تلك المشكلة".

أوضحت الدكتورة أميرة سالم أخصائية أمراض جلدية وتناسلية، قائلة إن الدمامل عبارة عن حدوث التهاب بكتيرى تسببه بكتيريا "المكورات العنقودية"، وينتج عنها انتفاخ جزء من الجلد، فيظهر على شكل ورم.

وأضافت أميرة، أن تلك الدمامل تصيب الإنسان بارتفاع درجة الحرارة وانتفاخ العقدة الليمفاوية، بالإضافة إلى آلام شديدة فى المنطقة التى تظهر بها، مع الشعور بحكة شديدة، مشيرة إلى أن الإصابة بدمامل تزداد كلما كان الشخص ذو مناعة ضعيفة أو يعانى من مرض السكر، أو السمنة، أو بسبب سوء التغذية، أو بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأكدت دكتورة أميرة، أن هذه الدمامل إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، فإنها تترك ندوبا، بالإضافة إلى أنها مضاعفات وهى انتقال تلك البكتيريا من مكان إلى آخر عند قيام المريض بالحك.

وعن العلاج، نصحت دكتورة أميرة، بضرورة عرض تلك الحالة على الطبيب الذى يعمل على إفراغ تلك المادة الصديدية، ولكن فى عيادة الطبيب، وليس باستخدام بعض المنظفات، أو محاولة استخدام مضاد حيوى، أو من خلال محاولة تفريغها بالأيدى.

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مصر 365