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طبيب مصرى يحذر مرضى الحساسية من تناول الطعام فى غرف النوم

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طبيب مصرى يحذر مرضى الحساسية من تناول الطعام فى غرف النوم طبيب مصرى يحذر مرضى الحساسية من تناول الطعام فى غرف النوم

حذر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة واستشارى الأطفال، مرضى الحساسية والأطفال بشكل خاص من تناول الطعام فى غرف النوم أو الفراش، حيث أثبتت دراسة حديثة وجود البروتينات المسببة لحساسية الطعام ليس فقط فى غرف السفرة والمطبخ وإنما أيضا بنفس التركيزات فى غبار وتراب المراتب والوسائد، وبالتالى يتعرض لها المصابون عن طريق الاستنشاق أو الجلد .

واشار بدران - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- إلى أن نتائج هذه الدراسة تضيف عاملا جديدا كان غير معروف للعوامل التقليدية المسببة لحساسية الأغذية وهى الاستعداد الوراثى ودرجة التعرض للغذاء والخصائص الجزيئية لمسببات الحساسية، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك النتائج بما ينعكس على سلوكيات المرضى وبالتالى تقل معدلات الحساسية وازمات التحسس الصدرية أو الأنفية .

وأوضح أن من أشهر الأطعمة المسببة للحساسية فى الرضع والأطفال لبن البقر وفول الصويا والفول السودانى والسمك وبياض البيض والقمح فيما تشتهر 6 أطعمة بأنها تسبب الحساسية فى المراهقين والبالغين وهى السمك والجمبرى والفول السودانى والمكسرات والطماطم والشوكولاتة، مشيرا إلى أن معدلات حساسية الأغذية ازدادت فى العشرين عاما الماضية وأن 25 % من البشر المصابين بالحساسية لديهم تاريخ ما لحساسية الطعام.

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مصر 365