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حملة جديدة لحصر مرضى النوع الجينى لـفيروس C تمهيداً لتوفير العلاج

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حملة جديدة لحصر مرضى النوع الجينى لـفيروس C تمهيداً لتوفير العلاج حملة جديدة لحصر مرضى النوع الجينى لـفيروس C تمهيداً لتوفير العلاج

فى إطار حملته لتوفير أحدث علاج أمريكى لمرضى فيروس c)) يدعو "اليوم السابع" المختصين لحصر مرضى الجيل الرابع من المصابين بفيروس "سى"، لتحديد كمية الدواء الأمريكى المطلوب لعلاج هؤلاء المرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور فرج فؤاد جمعة، الصيدلى وأخصائى التسويق الدوائى، إلى أن أحدث علاج أمريكى لعلاج الفيروس، والذى سبق وأطلقت "اليوم السابع" حملة لتوفيره فى ، هو علاج مُخَصَّص لعلاج مرضى الجيل الرابع من الفيروس، ولا يمكن توفيره واستيراده إلا بعد القيام بحصر عدد المرضى المصابين بهذا النوع فى البلاد.

ومن المعروف أن أغلب المرضى بفيروس سى فى مصر، مصابون بالجيل الرابع، ولذا تدعو "اليوم السابع" جميع المعامل الطبية بالجمهورية، والأطباء المتخصصين، وشركة المصل واللقاح، وأقسام الباطنة، بكليات الطب كافة، وجميع الجهات التطوعية، بالتعاون مع الحملة، والتنسيق مع "اليوم السابع" لمحاولة حصر المرضى، بالجيل الرابع بفيروس سى فى مصر.

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مصر 365

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