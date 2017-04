موسم الجوائز بدأ ونقّاد بوسطن يختارون "وجدة" كأفضل فيلم أجنبي

بدأ موسم الجوائز في الولايات المتحدة الأمركية المتحدة بمنح النقّاد في نيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن جوائزهم وكانت شبيهة الى حد ما في بعض فئات التمثيل ولكن مختلفة في فئات أفضل فيلم ومخرج وفيلم أجنبي.

ففي بوسطن سجّلت مفاجأة عندما منح أعضاء الـ Boston Society of Film Critics الفيلم السعودي "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور جائزة أفضل فيلم أجنبي على حساب فيلم Blue Is the Warmest Color الفائز هذا العام بالسعفة الذهبية في مهرجان Cannes السينمائي الدولي، ما يضع فيلم "وجدة" في لائحة الأفلام الأكثر حظاً لنيل ترشيح رسمي لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. وفاز فيلم Twelve Years a Slave بثلاث جوائز كأفضل فيلم وأفضل مخرج لـ Stece McQueen وأفضل ممثل لـ Chiwetel Ejiofor. وفازت Cate Blanchett بجائزة أفضل ممثلة عن Blue Jasmine وفاز James Gandolfini بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن Enough Said و June Squibb بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن Nebraska.

فيما يلي لائحة الفائزين بجائزة نقّاد السينما في بوسطن :

أفضل فيلم :Twelve Years a Slave

أفضل مخرج : Steve McQueen عن فيلم Twelve Years a Slave

أفضل ممثل: Chiwetel Ejiofor عن فيلم Twelve Years a Slave

أفضل ممثلة : Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

أفضل ممثل في دور مساعد: James Gandolfini عن فيلم Enough Said

أفضل ممثلة في دور مساعد: June Squibb عن فيلم Nebraska

أفضل مجموعة ممثلين: فيلم Nebraska

أفضل سيناريو : Nicole Holofcener عن فيلم Enough Said

أفضل مخرج واعد: Ryan Coogler عن Fruitvale Station

أفضل تصوير: Emmanuel Lubezki عن Gravity

أفضل مونتاج: Daniel P. Hanley و Mike Hill عن Rush

أفضل موسيقى: T Bone Burnett عن Inside Llewyn Davis

أفضل فيلم أجنبي: وجدة للمخرجة هيفاء المنصور

أفضل وثائقي: The Act of Killing

أفضل فيلم كرتوني: The Wind Rises للمخرج Hayao Miyazaki

في نيويورك، فاز فيلم David O. Russell الجديد American Hustle بثلاث جوائز من الـ New York Film Critics Circle (وهي جوائز يمنحها النقّاد في نيويورك) وهي جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل سيناريو لـ Russell و Eric Singer وجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد لـ Jennifer Lawrence. وفاز Robert Redford بجائزة أفضل ممثل عن All is Lost و Cate Blanchett بجائزة أفضل ممثلة عن Blue Jasmine وفاز Steve McQueen بجائزة أفضل مخرج عن Twelve Years a Slave، وفاز الممثل Jared Leto بجائزة أفضل ممثل مساعد عن Dallas Buyers Club. وفاز فيلم Blue Is the Warmest Color بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

فيما يلي لائحة الفائزين بجائزة نقّاد السينما في نيويورك :

أفضل فيلم : American Hustle

أفضل مخرج : Steve McQueen عن فيلم Twelve Years a Slave

أفضل ممثل: Robert Redford عن فيلم All is Lost

أفضل ممثلة : Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

أفضل ممثل في دور مساعد: Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة في دور مساعد: Jennifer Lawrence عن فيلم American Hustle

أفضل سيناريو : David O. Russell و Eric Singer عن فيلم American Hustle

أفضل أول فيلم: Ryan Coogler عن Fruitvale Station

أفضل تصوير: Bruno Delbonnel عن Inside Llewyn Davis

أفضل فيلم أجنبي: Blue is the Warmest Color

أفضل وثائقي: Stories We Tell

أفضل فيلم كرتوني: The Wind Rises للمخرج Hayao Miyazaki

أما في لوس أنجلوس كان رأي النقّاد مختلفاً عن New York، فمنح أعضاء الـ Los Angeles Film Critics Association فيلم Gravity أربع جوائز كأفضل فيلم (بالتساوي مع فيلم Her) وأفضل مخرج لـ Alfonso Cuaron، أفضل تصوير وأفضل مونتاج. وفاز Bruce Dern بجائزة أفضل ممثل عن Nebraska و تقاسمت الممثلتان Cate Blanchett عن Blue Jasmin و Adèle Exarchopoulos عن Blue Is the Warmest Color جائزة أفضل ممثلة وتقاسم أيضاً الممثلان Jared Leto عن Dallas Buyers Club و James Franco عن Spring Breakers وجائزة أفضل ممثل مساعد وفازت Lupita Nyong'o بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن Twelve Years a Slave. وفاز فيلم Blue Is the Warmest Color بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

فيما يلي لائحة الفائزين بجائزة نقّاد السينما في لوس أنجلوس :

أفضل فيلم : Gravity و Her

أفضل مخرج : Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity

أفضل ممثل: Bruce Dern عن فيلم Nebraska

أفضل ممثلة : Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine و Adele Exarchopoulos عن فيلم Blue Is the Warmest Color

أفضل ممثل في دور مساعد: Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club و James Franco عن فيلم Spring Breakers

أفضل ممثلة في دور مساعد: Lupita Nyong’o عن فيلم Twelve Years a Slave

أفضل سيناريو : Richard Linklater و Ethan Hawke و Julie Delpy عن فيلم Before Midnight

أفضل مونتاج: Alfonso Cuaron و Mark Sanger عن Gravity

أفضل تصوير: Emmanuel Lubezki عن Gravity

أفضل فيلم أجنبي: Blue is the Warmest Color

أفضل وثائقي: Stories We Tell

أفضل فيلم كرتوني: Ernest & Celestine

أفضل ديكور: K.K. Barrett عن Her

أفضل موسيقى: T Bone Burnett عن Inside Llewyn Davis