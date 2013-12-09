محمد سعد وبشرى في مهرجان دبي السينمائي.. أفيهات ورقص

على هامش مهرجان دبي السينمائي في دورته العاشرة اجتمع نجوم الفن أمس في سهرة تخللها المرح والرقص على أنغام الموسيقى من خلال الحفل الذي أقامته "Mak Up forever" ودعي إليه كل من: يسرا، محمود قابيل، محمد سعد، عزت العلايلي، ياسمين الرئيس، هادي الباجوري، ميمي جمال، حسن مصطفى، بشرى، هاني عادل، محمد كريم، بدرية أحمد، ديما بياعه، خالد يوسف، وآلاء شاكر. وقد أضفت بشرى جواً من المرح لأنها لم تتوقف عن الرقص منذ بداية الحفل، واجتمع الجميع من حولها يرقص معها. أما محمد سعد بخفة دمه فلم يمر أي موقف من أمامه من دون أن يعلق عليه بخفة دم و"أفيهاته الشهيرة" ما جعل الحضور يضحكون بأصوات أعلى من الموسيقى، كما التف الجميع من حوله لالتقاط الصور معه.

تخلل الحفل رقصات قدمتها فرقة راقصة ترتدي ملابس غريبة تلفت الأنظار، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.