سلسلة انفجارات تهز مدينة «كركوك» العراقية

قالت الشرطة ومصادر طبية إن سلسلة انفجارات هزت مدينة «كركوك» العراقية، في وقت متأخر من مساء الأحدوتقع «كركوك» التي يسكنها خليط من الأعراق في صلب النزاع بين الحكومة المركزية التي يقودها العرب في بغداد والأكراد، الذين يديرون إقليم «كردستان» في شمال البلاد.وزرعت 3 قنابل خارج منزل ضابط للشرطة في وسط المدينة.وصرح ساكن بالمنطقة، أن 6 انفجارات ضربت مناطق مختلفة من «كركوك»، مضيفا أن منازل ضباط الشرطة هدف متكرر لمثل هذه الهجمات.وكانت المدينة مسرحا لهجوم شنه مسلحون وانتحاريون، الأربعاء الماضي، حيث استهدف هجوم منسق مقر استخبارات الشرطة ومركزا تجاريا قريبا، مما أدى الى مقتل 11 شخصا واصابة 70 آخرين.وسجل العنف في العراق أعلى مستوياته منذ 5 سنوات على الأقل، وتتعرض «بغداد» لتفجيرات بشكل يومي تقريبا، وتقول «الأمم المتحدة» إن أكثر من 8 آلاف شخص قتلوا، منذ بداية 2013.ونفذ مسلحون من السنة معظمهم على صلة بتنظيم القاعدة العديد من التفجيرات الضخمة في العراق هذا العام.

ووقعت أحدث سلسلة من التفجيرات الكبيرة شمالي «بغداد»، 21 نوفمبر، ومنذ ذلك اليوم تقع هجمات أصغر بشكل مستمر تستهدف أساسا، الأحياء ذات الغالبية الشيعية لكن تقع بعض الهجمات كذلك في أحياء للسنة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه التفجيرات.